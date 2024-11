Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Salsomaggiore Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, permettendo al sole di prevalere, mentre i venti saranno leggeri e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La copertura nuvolosa sarà alta, ma con il passare delle ore si passerà a condizioni di nubi sparse. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,9 km/h e i 5 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 14°C intorno alle 11:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno all’80%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere lentamente, stabilizzandosi intorno ai 10°C verso le 16:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 5%. I venti, sempre leggeri, soffieranno da Est-Sud Est a una velocità di circa 3,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 82%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Salsomaggiore Terme saranno favorevoli, con una giornata prevalentemente serena e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 8°C e i 14°C. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.1° perc. +8.7° Assenti 5 OSO max 5.1 Libeccio 86 % 1024 hPa 4 nubi sparse +8.5° perc. +8° Assenti 5.2 SO max 5 Libeccio 84 % 1023 hPa 7 poche nuvole +9° perc. +9° Assenti 4.5 OSO max 4.8 Libeccio 80 % 1023 hPa 10 poche nuvole +13.3° perc. +12.4° Assenti 3.7 NNE max 3.1 Grecale 67 % 1023 hPa 13 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 5.2 NE max 4.2 Grecale 64 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.9° perc. +10.2° Assenti 3.3 ESE max 3.5 Scirocco 82 % 1022 hPa 19 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.6 S max 4.6 Ostro 84 % 1023 hPa 22 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 1.9 S max 3.5 Ostro 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:54

