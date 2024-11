Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Salsomaggiore Terme si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 10,1°C al mattino e una massima che raggiungerà i 16,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’87%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 10°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud-Ovest. La mattina si aprirà con un cielo limpido e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 11°C entro le 7:00. Proseguendo nella mattinata, si assisterà a un incremento della temperatura, che toccherà i 15,5°C intorno alle 10:00, sempre accompagnata da un cielo sereno e una leggera ventilazione.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,9°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo attività all’aperto. La ventilazione sarà debole, con direzione prevalentemente est-nord-est. Le condizioni di meteo favorevoli si manterranno anche nel tardo pomeriggio, quando le temperature inizieranno a scendere lentamente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. La visibilità sarà ottima, rendendo piacevoli le passeggiate serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’ambiente ideale per attività all’aperto. La stabilità atmosferica suggerisce che anche Martedì e Mercoledì si presenteranno con cieli sereni e temperature gradevoli, confermando un inizio di Novembre all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.8° perc. +10.3° Assenti 4.4 SO max 4.3 Libeccio 89 % 1027 hPa 4 cielo sereno +10.3° perc. +9.7° Assenti 6.7 OSO max 6.4 Libeccio 88 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11° perc. +10.4° Assenti 5.6 SO max 5.7 Libeccio 86 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 3.1 NNE max 2.5 Grecale 73 % 1026 hPa 13 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 4.8 ENE max 2.7 Grecale 70 % 1025 hPa 16 cielo sereno +13.5° perc. +13.2° Assenti 3.2 ESE max 3.1 Scirocco 86 % 1025 hPa 19 cielo sereno +12.3° perc. +11.9° Assenti 4.8 SSO max 4.8 Libeccio 89 % 1025 hPa 22 cielo sereno +11.7° perc. +11.2° Assenti 4.6 SO max 4.3 Libeccio 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:00

