Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%, con temperature intorno ai +7,4°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h e l’umidità alta, attorno all’89%. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo i +9,7°C. Martedì 19 Novembre, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di +6,9°C e umidità al 93%. Mercoledì 20 Novembre, si prevede un miglioramento con temperature fino a 12,4°C e cielo sereno nel pomeriggio. Giovedì 21 Novembre, cieli sereni e temperature attorno ai 3,4°C con vento forte, rendendo l’atmosfera più frizzante.

Lunedì 18 Novembre

Durante la notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. La temperatura si attesterà intorno ai +7,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 81%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +7,9°C alle 08:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,3 km/h, e la probabilità di pioggia sarà assente. L’umidità si manterrà intorno al 90%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura massima raggiungerà i +9,7°C alle 13:00. La velocità del vento si attesterà sui 3,5 km/h, con assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno all’84%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +7,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 0,3 km/h e la probabilità di pioggia rimarrà assente. L’umidità aumenterà fino al 91% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si attesterà intorno ai +6,9°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 0,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità sarà alta, attorno al 93%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che salirà al 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 7,5°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 2 km/h, e la probabilità di pioggia sarà assente. L’umidità si attesterà attorno al 92%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 7,7°C alle 14:00. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h, con assenza di precipitazioni. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%.

Nella sera, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che scenderanno a 6,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 4 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà fino al 95%.

Mercoledì 20 Novembre

Durante la notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 85%. La temperatura si attesterà intorno ai +6,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità sarà alta, attorno al 94%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che salirà al 96%. La temperatura aumenterà a 7,7°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà a 6,7 km/h, e la probabilità di pioggia sarà assente. L’umidità si attesterà attorno all’89%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura raggiungerà i 12,4°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà a 16 km/h, con assenza di precipitazioni. L’umidità scenderà al 70%.

Infine, nella sera, il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno a 4,5°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 24 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 31%.

Giovedì 21 Novembre

Durante la notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. La temperatura si attesterà intorno ai +3,4°C, con una temperatura percepita di -1,2°C. La velocità del vento sarà di 22,8 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 49,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità sarà attorno al 38%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno a 3,6°C alle 08:00. La velocità del vento scenderà a 6,9 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 42%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che raggiungeranno i 5,4°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h, con assenza di precipitazioni. L’umidità rimarrà bassa, attorno al 34%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio settimana caratterizzato da cieli coperti e temperature moderate, con un miglioramento previsto per Mercoledì e Giovedì, quando si assisterà a cieli sereni e temperature più fresche. La presenza di vento forte nei giorni successivi potrebbe influenzare la percezione termica, rendendo l’atmosfera più frizzante.

