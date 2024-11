Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a San Giovanni in Persiceto si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutta la giornata. Le temperature si attesteranno su valori freschi, con minime che si aggireranno intorno ai 7,6°C e massime che raggiungeranno i 10,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando attorno al 92%, contribuendo a una sensazione di freddo più accentuata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 8,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’87%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno tra i 9,1°C e i 10,2°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 5,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’83%, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili, con valori che raggiungeranno i 10,4°C. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque contenuta. L’umidità, pur diminuendo, continuerà a essere elevata, attorno all’86%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca. L’umidità si stabilizzerà attorno al 94%, contribuendo a una sensazione di freddo accentuata.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, e l’umidità continuerà a influenzare la percezione termica. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno prima di vedere un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 0.7 ENE max 1.2 Grecale 87 % 1014 hPa 4 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 4 % 2 ONO max 2 Maestrale 86 % 1013 hPa 7 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 7 % 2.8 NNO max 2.8 Maestrale 86 % 1012 hPa 10 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° prob. 9 % 5.4 NO max 5.7 Maestrale 83 % 1011 hPa 13 cielo coperto +10.4° perc. +9.7° prob. 7 % 5.4 ONO max 6.8 Maestrale 83 % 1009 hPa 16 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° prob. 8 % 3.7 ONO max 4.4 Maestrale 91 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 6 % 3.4 ONO max 4 Maestrale 92 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.2° prob. 2 % 5.3 ONO max 5.4 Maestrale 94 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:41

