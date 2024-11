Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a San Giovanni la Punta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. I dati meteo suggeriscono che la temperatura massima si attesterà intorno ai 17,2°C, mentre la minima sarà di circa 11,2°C. La presenza di una leggera brezza accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 9%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 5,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si attesterà attorno al 69%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,3°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, scendendo fino al 46%. Questo renderà la mattinata ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 17,2°C alle 13:00. Anche in questo frangente, il cielo sereno sarà la costante, con una copertura nuvolosa assente. La velocità del vento si manterrà bassa, con punte di 5,3 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi attorno al 44%, creando un clima secco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 13,8°C alle 19:00. Anche in questo caso, il meteo rimarrà favorevole, con cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. La velocità del vento potrà raggiungere i 8 km/h, mantenendo un’atmosfera fresca ma non fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a San Giovanni la Punta si presentano decisamente positive, con un clima ideale per trascorrere la giornata all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un’ottima settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 4.5 NO max 5.9 Maestrale 70 % 1020 hPa 5 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 5.4 ONO max 5.4 Maestrale 67 % 1020 hPa 8 cielo sereno +13.8° perc. +12.7° Assenti 4.5 O max 6.9 Ponente 56 % 1020 hPa 11 cielo sereno +16.3° perc. +15.2° Assenti 3.8 OSO max 8.2 Libeccio 48 % 1018 hPa 14 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° Assenti 3.1 SSE max 7.3 Scirocco 43 % 1017 hPa 17 cielo sereno +14.1° perc. +13° Assenti 2.6 NNE max 5.4 Grecale 56 % 1017 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +12.5° Assenti 6.4 O max 7.7 Ponente 57 % 1017 hPa 23 cielo sereno +13.3° perc. +12.1° Assenti 8.7 ONO max 13.7 Maestrale 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:45

