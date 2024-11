Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Giovedì 14 Novembre a San Giovanni la Punta si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un netto passaggio a cieli sereni nella mattina. Le temperature saliranno, raggiungendo i 18,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con valori che si manterranno attorno ai 15,5°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nel meteo.

Durante la notte, le nubi copriranno il cielo, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno tra i 13,2°C e i 13,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 5%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15,7°C alle 08:00 e continuando a crescere fino a toccare i 18,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 57%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 10%. Le condizioni di stabilità meteorologica favoriranno attività all’aperto, rendendo il pomeriggio particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 81%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia sarà trascurabile, confermando un trend di stabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni la Punta indicano una giornata di giovedì all’insegna del bel tempo, con un netto miglioramento rispetto alla notte. I prossimi giorni si preannunciano simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 6 % 9.5 ONO max 13.7 Maestrale 77 % 1018 hPa 5 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 6 % 7.7 ONO max 9.1 Maestrale 75 % 1018 hPa 8 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° prob. 5 % 5.1 ONO max 8 Maestrale 65 % 1019 hPa 11 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 3.6 OSO max 8.6 Libeccio 58 % 1017 hPa 14 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 1.5 S max 10.2 Ostro 58 % 1016 hPa 17 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 4.3 E max 8.7 Levante 74 % 1017 hPa 20 poche nuvole +14.7° perc. +14.3° Assenti 2.6 SO max 5.4 Libeccio 79 % 1017 hPa 23 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° prob. 1 % 8.2 O max 11.4 Ponente 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:47

