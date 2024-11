Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 7°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, ma la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nel corso della sera.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una temperatura di circa 7°C e un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà molto leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Man mano che si passerà alle prime ore del giorno, la situazione non cambierà significativamente, mantenendo un cielo coperto e temperature che varieranno leggermente, arrivando a 7,2°C alle 02:00.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 10,8°C intorno alle 09:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre il vento si farà sentire con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Durante le ore centrali della giornata, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 12,8°C a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 60%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, passando da 12,7°C alle 13:00 a 10,1°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 80%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C. Il cielo sarà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, superando il 90%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera bava che non influenzerà in modo significativo il comfort termico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Venerdì e Sabato si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque sotto la media stagionale. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’elevata umidità e la copertura nuvolosa persistente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 0.9 SE max 3.9 Scirocco 95 % 1030 hPa 4 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.4 ESE max 4.5 Scirocco 94 % 1030 hPa 7 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 2.2 ESE max 5.4 Scirocco 92 % 1030 hPa 10 nubi sparse +11.8° perc. +11° Assenti 5.6 ENE max 6.2 Grecale 77 % 1030 hPa 13 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 6.6 NE max 5.1 Grecale 72 % 1029 hPa 16 nubi sparse +10.1° perc. +9.3° Assenti 4.5 ENE max 4.1 Grecale 82 % 1029 hPa 19 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 0.3 ONO max 3.5 Maestrale 91 % 1030 hPa 22 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.2 ONO max 4.1 Maestrale 92 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:50

