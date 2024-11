Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, si registreranno temperature intorno a 0,8°C con nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Nel pomeriggio, invece, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. La serata si concluderà con temperature che si manterranno intorno ai 2°C, accompagnate da nuvole.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente stabili, con nubi sparse e una temperatura di 0,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 7,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con direzione Sud Est, e l’umidità scenderà al 29%. Le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare gran parte della mattinata, rendendo il clima gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 4,8°C alle ore 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà fino al 51%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 2,1°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 89%. La velocità del vento continuerà a mantenersi leggera, con raffiche fino a 10,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Domenica si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Le temperature continueranno a rimanere fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteo. Si consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +0.7° perc. -1.2° Assenti 5.9 O max 7.2 Ponente 54 % 1020 hPa 4 cielo sereno +0.3° perc. -1.5° Assenti 5.7 O max 7.6 Ponente 47 % 1023 hPa 7 cielo sereno +1.2° perc. +1.2° Assenti 4.5 SSO max 4.8 Libeccio 43 % 1026 hPa 10 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.3 NE max 2.9 Grecale 30 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.2 SE max 6 Scirocco 31 % 1028 hPa 16 nubi sparse +2.9° perc. +1.5° Assenti 5.6 SSO max 5.4 Libeccio 51 % 1030 hPa 19 nubi sparse +2.1° perc. -0.6° Assenti 9.2 SSO max 8.6 Libeccio 49 % 1032 hPa 22 cielo coperto +2.1° perc. -0.8° Assenti 9.8 SSO max 9.4 Libeccio 47 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:37

