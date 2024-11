Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 7,8°C e umidità alta al 93%. Il vento soffierà a 6,3 km/h da Sud-Sud Ovest. Martedì 19 Novembre, le condizioni peggioreranno con piogge leggere e temperature che raggiungeranno 10,2°C. La velocità del vento aumenterà fino a 18,5 km/h. Mercoledì 20 Novembre, si prevede un cielo ancora coperto, con temperature attorno ai 10,1°C e venti sostenuti fino a 38,6 km/h. Giovedì 21 Novembre, si assisterà a un miglioramento con cieli sereni e temperature in calo fino a -0,1°C.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 7,8°C, con una temperatura percepita di 6,9°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 1%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 93%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 9,6°C alle 10:00. La velocità del vento varierà da 0,8 km/h a 3 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord-Nord Est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori compresi tra il 3% e il 13%. L’umidità si attesterà attorno al 89%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con il cielo ancora coperto e temperature che si manterranno tra 9,2°C e 9,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà attorno al 20%, mentre l’umidità si manterrà alta, tra il 94% e il 97%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 7,2°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori di 1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 2%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 7,3°C, con una temperatura percepita di 7,3°C. La velocità del vento sarà molto bassa, di soli 0,5 km/h, proveniente da Sud. La probabilità di precipitazioni sarà del 2%.

Durante la mattina, si verificheranno condizioni di pioggia leggera a partire dalle 07:00, con temperature che raggiungeranno i 8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 5,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà significativa, attorno al 57%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 96%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno tra 10,2°C e 11,5°C. La velocità del vento aumenterà notevolmente, raggiungendo i 18,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 53%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 79%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 26,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà attorno al 20%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 78%.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà intorno ai 10,1°C, con una temperatura percepita di 9,1°C. La velocità del vento sarà di 38,6 km/h, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 79,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 13%.

Durante la mattina, si verificheranno condizioni di pioggia leggera con temperature che raggiungeranno i 10,8°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 37 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, attorno al 82%, e l’umidità si attesterà intorno all’84%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno a 9,5°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori di 26,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà attorno al 22%, mentre l’umidità si manterrà alta, tra il 74% e l’81%.

Nella sera, si verificheranno condizioni di pioggia leggera con temperature che scenderanno a 6,3°C. La velocità del vento sarà di 12,5 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 55%, mentre l’umidità si attesterà intorno all’80%.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 58%. La temperatura si attesterà intorno a -0,1°C, con una temperatura percepita di -2,2°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 48%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà con nubi sparse e le temperature saliranno a +2,6°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 33%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 37%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che raggiungeranno i 4,2°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà bassa, attorno al 29%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 0,2°C. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 46%.

In conclusione, i prossimi giorni a Sant’Agata Feltria si presenteranno con un inizio di settimana caratterizzato da cieli coperti e temperature fresche, seguiti da un Martedì piovoso e ventoso. Mercoledì porterà piogge leggere, mentre Giovedì si prevede un miglioramento con cieli sereni e temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per il vento forte previsto nei giorni centrali della settimana.

