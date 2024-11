Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 6°C e la velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-ovest.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 4°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno all’8-19%, e l’umidità si manterrà attorno al 77%. La brezza leggera non supererà i 10 km/h.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo diventerà progressivamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa entro le 07:00. Le temperature saliranno leggermente, arrivando a 7°C alle 08:00. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra l’83% e l’86%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7-8 km/h, con direzione sud-ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno agli 8°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. L’umidità si attesterà attorno all’80-86%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno sui 8°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 90%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata grigia e fresca, con temperature che non supereranno gli 8°C. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni meteo, con cieli nuvolosi e temperature simili. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi prepararsi a un clima piuttosto fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.1° perc. +1.8° Assenti 9.3 SO max 9.8 Libeccio 80 % 1020 hPa 4 nubi sparse +6.4° perc. +4.9° Assenti 7.9 SSO max 10.7 Libeccio 83 % 1018 hPa 7 cielo coperto +6.5° perc. +5.2° Assenti 6.7 SSO max 10.5 Libeccio 86 % 1018 hPa 10 cielo coperto +7.4° perc. +6.2° prob. 1 % 7.2 SSO max 11.6 Libeccio 85 % 1018 hPa 13 cielo coperto +8° perc. +6.6° prob. 5 % 8.2 SSO max 14.5 Libeccio 86 % 1015 hPa 16 cielo coperto +7.9° perc. +6.5° prob. 8 % 8.3 SSO max 14.1 Libeccio 81 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.1° perc. +6.7° prob. 10 % 8.5 SSO max 14.5 Libeccio 85 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.1° perc. +6.7° prob. 14 % 8.3 SSO max 14.7 Libeccio 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:41

