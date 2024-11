Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno simili, con temperature che raggiungeranno il picco nel tardo pomeriggio. Infine, la sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Sarno avrà un clima mite con temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 25%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Man mano che si avanza verso le prime ore del giorno, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 17°C. La mattina si presenterà con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 19,6°C intorno alle 8:00, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 54%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di 23,4°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che si stabilizzerà attorno al 61%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra 4,5 km/h e 6,5 km/h. La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C alle 20:00, con un cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il clima rimarrà stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, senza però compromettere il comfort climatico. Gli amanti delle attività all’aperto potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.6° perc. +16.8° Assenti 1.2 NNE max 2 Grecale 52 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.9° perc. +16.1° Assenti 1.2 ENE max 2.3 Grecale 57 % 1022 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 1.2 NE max 2.3 Grecale 55 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 3.8 O max 3.4 Ponente 43 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.4° perc. +22.7° Assenti 4.5 O max 7.2 Ponente 36 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21° perc. +20.3° Assenti 2.6 O max 5.5 Ponente 45 % 1021 hPa 19 nubi sparse +19.5° perc. +18.8° Assenti 3 NNE max 3.9 Grecale 50 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.3° perc. +17.5° Assenti 3.6 NE max 4.1 Grecale 49 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:53

