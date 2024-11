Previsioni Meteo Savona: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Savona indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si evolverà verso condizioni più serene nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con un picco che raggiungerà circa 13,8°C nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti prevalentemente da Nord-Nord Ovest, con intensità che varierà tra 10,1 km/h e 16,7 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,2°C. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e non si registreranno precipitazioni. I venti si manterranno su una brezza vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 21,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto fino a metà mattinata, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 13,1°C intorno alle 11:00. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con una temperatura massima di 13,8°C alle 13:00. L’intensità del vento si manterrà moderata, con valori che oscilleranno tra 12,4 km/h e 13,8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 72%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C e l’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 83%. I venti si faranno più leggeri, con intensità che varierà tra 10,1 km/h e 12,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Savona mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, rendendo i prossimi giorni ideali per godere delle bellezze della città e del suo entroterra.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.3° perc. +9.5° Assenti 16.7 NNO max 21.3 Maestrale 83 % 1022 hPa 4 cielo coperto +10.3° perc. +9.6° Assenti 16.1 NNO max 20.6 Maestrale 84 % 1022 hPa 7 cielo coperto +10.2° perc. +9.5° Assenti 16 NNO max 20.4 Maestrale 85 % 1023 hPa 10 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° Assenti 15.1 NNO max 19.5 Maestrale 79 % 1024 hPa 13 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 13 NNO max 16.1 Maestrale 72 % 1022 hPa 16 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 13.1 NNO max 16.6 Maestrale 83 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.5° perc. +9.8° Assenti 12.1 NNO max 14.6 Maestrale 84 % 1024 hPa 22 poche nuvole +10.2° perc. +9.5° Assenti 10.4 NO max 11.5 Maestrale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:48

