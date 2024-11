Previsioni Meteo Scandiano: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Scandiano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante il giorno, con un calo previsto nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,1 km/h e i 4,6 km/h, con direzione prevalentemente sud-occidentale. L’umidità si manterrà piuttosto alta, attorno all’86%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno fino a 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo stellato. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 15,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’82%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità moderata. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 16°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà costante, con direzione nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria più fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo a 12°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che varierà tra il 58% e il 63%. La velocità del vento si manterrà leggera, e l’umidità continuerà a essere elevata, attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandiano indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che lascerà spazio a un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile instabilità atmosferica, che potrebbe portare a condizioni di maltempo. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +11.1° Assenti 4.1 SO max 4.1 Libeccio 86 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11° perc. +10.4° Assenti 4.4 SO max 4.3 Libeccio 86 % 1025 hPa 7 nubi sparse +11.4° perc. +10.8° Assenti 3.9 SO max 4.2 Libeccio 83 % 1026 hPa 10 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 2.3 NNE max 1.8 Grecale 73 % 1026 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +15.5° Assenti 4 NE max 2.7 Grecale 70 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° Assenti 3.5 E max 3.5 Levante 83 % 1025 hPa 19 poche nuvole +12.2° perc. +11.7° Assenti 3.2 S max 3.8 Ostro 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 3 SO max 3 Libeccio 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:57

