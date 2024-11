Previsioni Meteo Scandiano: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Scandiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 4,5°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un aumento della temperatura e a un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 9,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 15 e i 18 km/h, mentre l’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La pressione atmosferica, che si attesterà attorno ai 1005 hPa, contribuirà a stabilizzare il bel tempo.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 9,8°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una brezza tesa che garantirà un clima piacevole. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 41%, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori di 1006 hPa.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 3,7°C nella tarda serata. Il vento si farà più leggero, mantenendosi attorno ai 10 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi, raggiungendo i 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandiano indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature fresche ma gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +4.3° perc. +1.3° prob. 14 % 12.5 NO max 23.7 Maestrale 86 % 993 hPa 4 cielo coperto +3.5° perc. +0.6° prob. 6 % 11.3 O max 26.8 Ponente 88 % 996 hPa 7 cielo coperto +5.5° perc. +2.5° prob. 12 % 13.8 O max 38.6 Ponente 65 % 1000 hPa 10 poche nuvole +9° perc. +6.3° Assenti 17.9 ONO max 35 Maestrale 45 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.8° perc. +7.4° Assenti 17.1 NO max 33.2 Maestrale 41 % 1006 hPa 16 cielo sereno +6.2° perc. +4.5° Assenti 8.1 O max 16.3 Ponente 48 % 1009 hPa 19 cielo sereno +4.9° perc. +2.7° Assenti 9.4 OSO max 17.3 Libeccio 43 % 1013 hPa 22 cielo sereno +4° perc. +1.4° Assenti 10.8 O max 23.8 Ponente 42 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:41

