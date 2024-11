Previsioni Meteo Sciacca: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. I dati raccolti mostrano un quadro meteorologico che si evolverà nel corso della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni intermittenti.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con una temperatura percepita di 15,9°C. La velocità del vento sarà di circa 13,8 km/h proveniente da Est-Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,35 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si prevedono ancora piogge leggere con una temperatura che varierà tra i 16°C e i 17,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra il 63% e il 81%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,8 km/h, e le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,6 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno stabili, con piogge leggere che persisteranno e una temperatura che si attesterà attorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 96%. Anche in questo caso, la velocità del vento si manterrà intorno ai 18,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,5 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,29 mm.

Con l’arrivo della sera, il meteo non subirà cambiamenti significativi. La copertura nuvolosa sarà totale, con un 100% di nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 15,5°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno tra 0,1 mm e 0,33 mm. La velocità del vento si manterrà costante, con valori intorno ai 16,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Martedì e Mercoledì potrebbero continuare a presentarsi condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori simili. Sarà quindi opportuno prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e variabile.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.14 mm 14.5 ESE max 17.3 Scirocco 86 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.16 mm 16 ESE max 19.2 Scirocco 87 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.14 mm 19 ESE max 25.7 Scirocco 77 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.6 mm 17.6 ESE max 26.7 Scirocco 77 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.32 mm 16.8 ESE max 24.3 Scirocco 78 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.25 mm 17.8 ESE max 27.8 Scirocco 87 % 1018 hPa 20 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 52 % 16.6 ESE max 22.9 Scirocco 88 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.33 mm 15.6 ESE max 21.3 Scirocco 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:57

