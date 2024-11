Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. I dati meteorologici suggeriscono che la giornata si svilupperà con una stabilità atmosferica che favorirà una sensazione di comfort, nonostante la presenza di qualche nuvola nel corso della sera.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 10%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 14 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 78%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli. La temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 20,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno arrivare fino a 25 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19,3°C alle 15:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con intensità che varierà tra 20 e 25 km/h.

La sera porterà con sé un leggero aumento della nuvolosità, ma senza compromettere le condizioni di bel tempo. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 14%. Il vento si calmerà leggermente, mantenendo comunque una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni, con possibilità di cieli sereni e temperature che potrebbero avvicinarsi ai 22°C. Gli amanti del bel tempo troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.2° perc. +15° Assenti 12.7 NO max 21 Maestrale 83 % 1015 hPa 5 cielo sereno +14.9° perc. +14.7° Assenti 11 NO max 17 Maestrale 85 % 1015 hPa 8 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 16 ONO max 33.4 Maestrale 72 % 1015 hPa 11 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 24.3 ONO max 32.3 Maestrale 65 % 1015 hPa 14 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 23.4 ONO max 27.5 Maestrale 68 % 1014 hPa 17 cielo sereno +17.4° perc. +17.4° Assenti 17.2 ONO max 26.6 Maestrale 86 % 1015 hPa 20 poche nuvole +17° perc. +17° Assenti 16.2 ONO max 22.8 Maestrale 87 % 1016 hPa 23 cielo sereno +16.4° perc. +16.4° Assenti 13.8 ONO max 19 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:48

