Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Seregno si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà consistente, soprattutto nelle prime ore del giorno, per poi mostrare qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra +8,6°C e +12,4°C, mentre le condizioni di vento rimarranno generalmente deboli.

Durante la notte, Seregno si presenterà con un cielo coperto e temperature stabili attorno ai +9,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si attesterà intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che varierà dal 4% al 21%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i +12,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà mattina, per poi iniziare a ridursi leggermente. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3,3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 50% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +12,4°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà fino all’80%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h, ma continuerà a rimanere una brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 49%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +8,6°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, passando al 30%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 2,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seregno nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori autunnali. La giornata di Martedì 12 Novembre si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un clima mite, nonostante la predominanza di nuvole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle schiarite previste nel pomeriggio, mentre le serate continueranno a essere fresche.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° prob. 17 % 2.6 ENE max 7.4 Grecale 66 % 1022 hPa 4 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° prob. 21 % 2.7 NNE max 7.7 Grecale 65 % 1021 hPa 7 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° prob. 10 % 1.2 O max 5.7 Ponente 65 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.1° perc. +9.7° prob. 5 % 0.5 NNE max 4.7 Grecale 57 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12.3° perc. +10.9° Assenti 3.1 SSO max 7 Libeccio 49 % 1024 hPa 16 nubi sparse +11.1° perc. +9.7° Assenti 5.1 SO max 10.1 Libeccio 53 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 0.4 NNE max 2.3 Grecale 59 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.6 NNO max 4.4 Maestrale 64 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.