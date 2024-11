Previsioni Meteo Seveso: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Giovedì 21 Novembre a Seveso si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo abbassamento delle temperature e precipitazioni che interesseranno il pomeriggio e la sera. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piuttosto sereno, ma nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, culminando in piogge e persino neve nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno inizialmente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 4,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità del 44% e una pressione atmosferica di 1007 hPa. Con il passare delle ore, si registrerà un aumento della nuvolosità, che porterà a un clima più fresco e umido.

Durante la mattina, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 4°C e i 7,2°C. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno fino a metà mattina, per poi passare a una condizione di poche nuvole. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1009 hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, portando a piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno fino a 3,9°C nel tardo pomeriggio, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 83%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,32 mm. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, scendendo sotto i 1000 hPa.

La sera si preannuncia particolarmente fredda e umida, con temperature che toccheranno i 2,1°C. Le piogge si trasformeranno in neve, con accumuli che potranno variare a seconda delle condizioni locali. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà attorno al 96%. Le raffiche di vento si manterranno moderate, contribuendo a un ulteriore abbassamento della temperatura percepita.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle condizioni di Giovedì, poiché le piogge e la neve potrebbero influenzare la viabilità e le attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per affrontare al meglio le variazioni climatiche in arrivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.8° perc. +2.8° prob. 2 % 8.4 NE max 15.2 Grecale 58 % 1008 hPa 5 nubi sparse +4.4° perc. +4.4° Assenti 4.4 NNE max 9.2 Grecale 57 % 1009 hPa 8 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 2.6 N max 4.1 Tramontana 51 % 1010 hPa 11 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.2 S max 2.7 Ostro 46 % 1008 hPa 14 cielo coperto +7° perc. +6.1° prob. 27 % 6 ESE max 8.3 Scirocco 54 % 1004 hPa 17 pioggia moderata +3.9° perc. +2.5° 1.32 mm 6 NE max 14.5 Grecale 83 % 1002 hPa 20 pioggia moderata +2.4° perc. +0.4° 2.01 mm 6.9 NE max 12.7 Grecale 96 % 998 hPa 23 cielo coperto +2.5° perc. +2.5° prob. 80 % 4.1 NO max 6.9 Maestrale 93 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.