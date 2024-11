Previsioni Meteo Sondrio: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della sera, ma senza particolari fenomeni di maltempo previsti. La temperatura percepita sarà generalmente confortevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +16,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione Sud Ovest, e l’umidità scenderà al 38%, favorendo una sensazione di calore più accentuata.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i +17,1°C alle 12:00. Tuttavia, a partire dalle 15:00, si registrerà una leggera diminuzione, con valori che scenderanno a +14°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con cieli sereni fino alle 16:00, quando si prevede un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà leggermente. Le nubi sparse si faranno più presenti, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà l’87% entro le 22:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +10°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità aumenterà fino all’83%, contribuendo a una sensazione di frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 11 Novembre a Sondrio si presentano favorevoli, con una giornata che inizierà e proseguirà sotto cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità in serata, senza rischio di piogge. Nei giorni successivi, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo un cambio di scenario meteorologico.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11° perc. +9.8° Assenti 8.4 N max 7.6 Tramontana 64 % 1025 hPa 4 cielo sereno +10.4° perc. +9.2° Assenti 9.4 N max 8.7 Tramontana 64 % 1025 hPa 7 cielo sereno +10.6° perc. +9.3° Assenti 9.3 N max 8.8 Tramontana 60 % 1025 hPa 10 cielo sereno +16.3° perc. +15° Assenti 0.8 OSO max 4.9 Libeccio 39 % 1023 hPa 13 cielo sereno +16.9° perc. +15.8° Assenti 4.3 SO max 5.2 Libeccio 43 % 1020 hPa 16 cielo sereno +11.4° perc. +10.6° Assenti 5 NO max 5.7 Maestrale 76 % 1023 hPa 19 nubi sparse +10.1° perc. +9.3° Assenti 6.4 N max 5.9 Tramontana 81 % 1023 hPa 22 cielo coperto +10.4° perc. +9.6° Assenti 3.2 ENE max 3.5 Grecale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.