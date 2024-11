Previsioni Meteo Sondrio: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno elevate, oscillando intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 61%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

Nella mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando a un valore del 44%. La velocità del vento si manterrà bassa, con punte di 4,7 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, ma rimarranno comunque gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 19,4°C alle ore 15:00. Il cielo continuerà a essere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70% verso le ore 15:00. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 3,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,2°C a partire dalle 23:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con umidità che si manterrà attorno al 77%. La velocità del vento sarà sempre leggera, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sondrio indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate soleggiate e miti, con un clima ideale per passeggiate e attività ricreative.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 5.9 NNE max 5.7 Grecale 59 % 1027 hPa 4 cielo sereno +14.7° perc. +13.6° Assenti 6.8 NNE max 6.6 Grecale 54 % 1026 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +14.5° Assenti 5.4 NE max 5.5 Grecale 50 % 1026 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21.1° Assenti 3.9 S max 2.7 Ostro 42 % 1025 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +21.8° Assenti 4.3 SSO max 2.8 Libeccio 48 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° Assenti 1.3 NNO max 2.3 Maestrale 78 % 1025 hPa 19 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 3.8 NNE max 4 Grecale 76 % 1026 hPa 22 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 3.8 NE max 4.2 Grecale 76 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:58

