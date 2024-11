Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto piovoso e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a un senso di freschezza nell’aria.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente instabili. Si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,7°C, con una temperatura percepita di +6,4°C. La velocità del vento sarà di circa 14,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentare piogge moderate fino alle prime ore del giorno, con una temperatura che scenderà a +6,9°C alle 01:00. Successivamente, si assisterà a un graduale miglioramento, con il cielo che diventerà coperto e le temperature che si stabilizzeranno intorno ai +10,7°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, portando a condizioni di nubi sparse. La velocità del vento varierà tra 6,2 km/h e 11,8 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo che si presenterà ancora con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno un massimo di +11°C. L’umidità scenderà intorno al 49%, mentre il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno arrivare a 17,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, il che permetterà di godere di un pomeriggio relativamente asciutto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 60%, e il vento si presenterà più forte, con raffiche che potranno toccare i 30 km/h. Le previsioni meteo indicano la possibilità di piogge leggere verso la fine della giornata, con temperature percepite che scenderanno a +6,2°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Teramo nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge. Domani si prevede un miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +6.9° perc. +4° 1.95 mm 15.7 NNO max 21.8 Maestrale 94 % 1006 hPa 4 cielo coperto +5.2° perc. +3.8° prob. 66 % 6.5 ONO max 12.3 Maestrale 89 % 1008 hPa 7 cielo coperto +5.6° perc. +4.3° Assenti 6.3 SO max 7.7 Libeccio 75 % 1010 hPa 10 nubi sparse +9.7° perc. +8.4° Assenti 9 SE max 11.9 Scirocco 52 % 1010 hPa 13 nubi sparse +11° perc. +9.4° Assenti 12.5 SE max 17.5 Scirocco 49 % 1007 hPa 16 nubi sparse +7.6° perc. +6.1° Assenti 8.7 S max 14.7 Ostro 58 % 1007 hPa 19 cielo coperto +7.7° perc. +5.5° Assenti 12.3 SSO max 18.4 Libeccio 60 % 1003 hPa 22 cielo coperto +9.1° perc. +7.1° prob. 8 % 13.3 SSO max 36.1 Libeccio 66 % 999 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.