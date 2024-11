Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Terni si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno temperature fresche, mentre la mattina porterà un aumento delle temperature, ma con cielo coperto. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di piogge leggere. La sera vedrà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +7,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, ma non si prevederanno precipitazioni. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 6,5°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +13°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà tra i 3,4 km/h e i 4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 64%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della probabilità di pioggia, che raggiungerà il 39%. Le temperature scenderanno a +11,8°C alle 15:00, con l’arrivo di piogge leggere che porteranno a una precipitazione di 0,18 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, e l’umidità aumenterà fino all’81%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà parzialmente, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 6,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà sempre nella categoria della brezza leggera. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo la serata più tranquilla rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni indicano un Giovedì caratterizzato da un clima variabile, con un inizio nuvoloso e piogge nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +6.7° perc. +5.7° Assenti 6 NE max 5.7 Grecale 84 % 1019 hPa 5 nubi sparse +6.8° perc. +6.2° Assenti 5.1 NE max 5.4 Grecale 83 % 1018 hPa 8 cielo coperto +10.3° perc. +9.2° Assenti 3.5 NE max 5.7 Grecale 70 % 1019 hPa 11 cielo coperto +12.6° perc. +11.6° prob. 1 % 4 N max 5.9 Tramontana 64 % 1018 hPa 14 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° prob. 39 % 3.2 NNE max 6.5 Grecale 60 % 1017 hPa 17 cielo coperto +8.1° perc. +7.2° prob. 34 % 6.3 NNE max 7.4 Grecale 88 % 1018 hPa 20 nubi sparse +6.8° perc. +5.3° Assenti 7.6 NE max 8.7 Grecale 91 % 1019 hPa 23 poche nuvole +5.6° perc. +3.9° Assenti 7.8 NE max 9.5 Grecale 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.