Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Le previsioni meteo per Terni di Martedì 12 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. I dati mostrano che la temperatura massima raggiungerà i 16,8°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà attorno ai 7°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo che passerà da nubi sparse a momenti di cielo coperto, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, Terni si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 7,9°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 79%. Con l’avanzare della mattina, le nubi sparse si faranno più dense, portando a un cielo coperto già dalle prime ore. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 10,9°C entro le 08:00 e continuando a salire fino a toccare i 16,5°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che si stabilizzerà attorno ai 16°C. Le condizioni di vento rimarranno costanti, con velocità che varieranno tra i 5 e i 9 km/h, sempre da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 76%, con un’umidità che si aggirerà tra il 38% e il 55%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, portandosi intorno ai 7°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 82%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una copertura nuvolosa che continuerà a caratterizzare il clima. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo. La situazione climatica di Terni si presenterà quindi come un mix di nuvole e temperature fresche, tipiche di questo periodo dell’anno.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +7.5° perc. +6.4° Assenti 6.5 ENE max 6 Grecale 77 % 1019 hPa 5 nubi sparse +6.8° perc. +5.6° Assenti 7.1 ENE max 6.3 Grecale 73 % 1019 hPa 8 nubi sparse +10.9° perc. +9.6° Assenti 5.6 ENE max 8.2 Grecale 61 % 1019 hPa 11 cielo coperto +15.8° perc. +14.6° Assenti 5.8 NE max 9.4 Grecale 42 % 1017 hPa 14 nubi sparse +16.4° perc. +15.2° Assenti 5.5 NE max 9.6 Grecale 42 % 1016 hPa 17 nubi sparse +9.6° perc. +8.5° Assenti 8.1 ENE max 7.2 Grecale 69 % 1018 hPa 20 nubi sparse +7.9° perc. +6.6° Assenti 7.9 ENE max 7.4 Grecale 78 % 1020 hPa 23 nubi sparse +7.1° perc. +5.8° Assenti 7.2 ENE max 6.4 Grecale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:47

