Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Trani indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma il vento forte e le precipitazioni previste potrebbero influenzare il comfort percepito.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C e 15,3°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà tra i 26,8 km/h e i 30,3 km/h, proveniente principalmente da Sud, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,5°C intorno alle 09:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 31,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità si attesterà attorno al 56%. Le condizioni di vento forte potrebbero rendere l’aria più fresca di quanto indicato dalla temperatura.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 19,2°C prima di iniziare a calare. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 62,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità salirà fino a 81% durante le ore di pioggia.

La sera porterà ulteriori precipitazioni, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le piogge continueranno a essere leggere, con accumuli totali che potrebbero raggiungere i 0,31 mm. Il vento si manterrà teso, con velocità di circa 24,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge leggere e vento forte. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della nuvolosità e un aumento delle temperature, rendendo il fine settimana più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 30.3 S max 56.8 Ostro 68 % 1002 hPa 5 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 28.7 SO max 51.1 Libeccio 64 % 1001 hPa 8 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 27.4 SO max 46.2 Libeccio 62 % 1001 hPa 11 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° prob. 1 % 28.6 OSO max 48.9 Libeccio 59 % 1000 hPa 14 cielo coperto +18.1° perc. +17.5° prob. 68 % 35.5 O max 57.2 Ponente 59 % 1002 hPa 17 pioggia leggera +13.6° perc. +13.1° 0.31 mm 22.5 NNO max 25.1 Maestrale 81 % 1007 hPa 20 cielo coperto +12.9° perc. +12° prob. 42 % 24.8 NO max 28.8 Maestrale 69 % 1011 hPa 23 cielo coperto +12° perc. +10.6° prob. 39 % 26.4 NO max 34.5 Maestrale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.