Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Trani indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La brezza vivace proveniente da ovest garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. Con l’avanzare della giornata, le temperature aumenteranno, raggiungendo i 20°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che varierà da 15,3°C a 19,9°C. La brezza leggera accompagnerà le prime ore del giorno, rendendo l’aria fresca e frizzante. L’umidità si attesterà intorno al 60%, favorendo una sensazione di benessere. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo sarà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, le temperature non scenderanno drasticamente, mantenendosi intorno ai 16°C. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata lungo il mare. L’umidità salirà, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Trani si presenteranno favorevoli, con una giornata di sole e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per godere delle bellezze della città e delle sue meraviglie naturali.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15.3° Assenti 15.4 O max 22 Ponente 80 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.3° perc. +15° Assenti 17.1 O max 25.3 Ponente 80 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 16.3 O max 17.7 Ponente 73 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 10.2 NO max 11.6 Maestrale 60 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 7.1 NE max 8.4 Grecale 64 % 1023 hPa 17 poche nuvole +18.4° perc. +18.3° Assenti 5.4 NO max 10.1 Maestrale 74 % 1024 hPa 20 poche nuvole +17° perc. +16.8° Assenti 10.3 ONO max 14.5 Maestrale 76 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 15.9 O max 19.7 Ponente 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:44

