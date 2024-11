Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alla notte precedente. Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a un pomeriggio sereno e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,5°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 71%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 10,8 km/h. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto fino alle prime luci dell’alba, quando la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 6,5°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto fino alle ore 10:00, quando si inizieranno a vedere le prime schiarite. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 11,1°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si attesterà attorno al 51%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord Est, con velocità che varieranno tra 6 e 10 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. L’intensità del vento rimarrà bassa, favorendo una sensazione di benessere. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi sotto il 60%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera si presenterà con un cielo completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. Il vento continuerà a essere leggero, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, a partire da Domenica, si potrebbero verificare nuove perturbazioni, con un possibile ritorno di nuvole e precipitazioni. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.2° perc. +5.4° prob. 5 % 9.3 ENE max 14.7 Grecale 68 % 1022 hPa 5 cielo coperto +6.7° perc. +4.9° prob. 3 % 8.8 NE max 13.6 Grecale 70 % 1022 hPa 8 cielo coperto +7.8° perc. +6.9° Assenti 6.3 NNE max 11 Grecale 66 % 1023 hPa 11 nubi sparse +10.6° perc. +9.1° Assenti 5.4 NE max 6.9 Grecale 53 % 1022 hPa 14 poche nuvole +11.2° perc. +9.8° Assenti 1.7 S max 3.1 Ostro 52 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 1.7 OSO max 3.1 Libeccio 64 % 1022 hPa 20 cielo sereno +7.4° perc. +6.6° Assenti 5.7 NNO max 5.9 Maestrale 71 % 1022 hPa 23 cielo sereno +6.5° perc. +5.2° Assenti 6.9 NNE max 7.1 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:38

