Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Treviso si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 13,6°C e i 19,2°C. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un calo delle temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 13,4°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 6,3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 18,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 17%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,1 km/h e i 5,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 64%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,2°C. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, rendendo l’aria ancora gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con un cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature scenderanno fino a 14,4°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,8 km/h e i 9,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso indicano una giornata di Sabato 2 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature piacevoli e venti leggeri. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un incremento della nuvolosità e lievi variazioni termiche. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera serena.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.6° perc. +13.4° Assenti 6.3 NNE max 6.3 Grecale 90 % 1023 hPa 3 cielo sereno +12.9° perc. +12.6° Assenti 4.3 NNE max 4.4 Grecale 90 % 1022 hPa 6 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 4.5 N max 4.8 Tramontana 89 % 1022 hPa 9 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 3.3 NNE max 3.9 Grecale 73 % 1023 hPa 12 poche nuvole +18.8° perc. +18.4° Assenti 3.1 ENE max 4.4 Grecale 64 % 1023 hPa 15 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 1.8 O max 2 Ponente 70 % 1022 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 5.7 NNO max 5.6 Maestrale 76 % 1024 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 7.4 NNE max 7.5 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.