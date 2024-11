Previsioni Meteo Veneto: nubi medio-alte in aumento

MeteoWeb

“A inizio settimana la regione si trova ancora sotto il dominio di un promontorio anticiclonico, che martedì subirà un lieve cedimento per l’approfondimento di una saccatura in quota in ingresso da nord-ovest. Il tempo resterà comunque stabile, solo aumenterà la presenza di nubi medio-alte; persisterà il rischio di formazione delle foschie e nebbie specie nelle ore notturne“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi basse sulla pianura meridionale e sud-occidentale; foschie e nebbie in pianura ed in qualche fondovalle, specie dopo il tramonto. Temperature diurne pressoché stazionarie o in rialzo soprattutto nelle valli. Venti deboli, in quota da sud-ovest, in pianura in prevalenza occidentali, salvo in serata sulla costa e pianura nord-orientale dove tenderanno a soffiare da nord-est.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso per velature soprattutto dal pomeriggio; foschie e nebbie nelle ore più fredde sulla pianura meridionale e occidentale e in qualche fondovalle.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione, massime in diminuzione.

Venti: In quota deboli dai quadranti occidentali; nelle valli variabili. In pianura deboli, variabili sull’entroterra, da nord-est su pianura orientale e costa, dove a tratti saranno di intensità moderata.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso nella prima metà della giornata.

Mercoledì 6 poco nuvoloso per nuvolosità medio-alta, con maggiori addensamenti sulle zone montane; foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori centro-meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Pressoché stazionarie o in locale variazione, tendenti alla diminuzione in quota.

Venti: Deboli, in prevalenza orientali in quota, per lo più occidentali in pianura, salvo fino a metà giornata lungo la costa, dove soffieranno ancora da nord-est.

Mare: Da poco mosso a calmo o quasi calmo.

Giovedì 7 sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte; nelle ore più fredde probabili riduzioni della visibilità in pianura. Temperature senza notevoli variazioni o in locale lieve calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 8 è atteso tempo stabile con cielo sereno, al più poco nuvoloso per qualche velatura; probabili foschie o nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni o in ulteriore lieve calo nei valori minimi.

