Previsioni Meteo Veneto: progressivo aumento di inversione termica e nebbie

“Fino a sabato al livello del mare la pressione aumenta e in quota la circolazione si fa un po’ anticiclonica, poi non sono attese perturbazioni ma la pressione diminuisce e inizia a fluire in quota aria un po’ umida di origine nord-atlantica; sul Veneto dunque si prevedono dapprima ampi spazi di sereno con progressivo aumento di inversioni termiche e nebbie sulle zone pianeggianti nelle ore più fredde, infine tratti di maggior nuvolosità, in genere senza precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da poco nuvoloso a sereno; nelle ultime ore, non sono escluse locali nebbie sulle zone pianeggianti; rispetto a mercoledì temperature diurne in diminuzione, specie in quota, salvo possibili contenute controtendenze in alcune valli per eventuali episodi di Foehn; venti dai quadranti nord-orientali in attenuazione, comunque un po’ più significativi in quota e sulle zone costiere.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno od al più inizialmente poco nuvoloso, con probabilità di varie nebbie sulle zone pianeggianti e in alcune valli durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime sulla pianura in diminuzione salvo locale stazionarietà sulla fascia pedemontana, sulle zone montane stazionarie o in contenuto aumento; massime in aumento, più sensibile in quota.

Venti: In quota, da moderati nord-orientali a deboli dai quadranti settentrionali; sulla costa in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, localmente in qualche fase moderati più che altro a sud; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Al largo poco mosso, sottocosta da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 16 cielo generalmente sereno; nelle prime e soprattutto nelle ultime ore, varie nebbie sulle zone pianeggianti e almeno localmente nelle valli.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevale un contenuto aumento, salvo locale stazionarietà soprattutto riguardo alle minime sulla pianura centro-meridionale.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, da deboli a localmente moderati; altrove deboli con direzione varibile, salvo prevalenza nelle prime ore dai quadranti settentrionali sulle zone costiere e poi da quelli occidentali in pianura.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 17 cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più presenti all’inizio, generalmente più ampi e persistenti in montagna; varie nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, specie fino al mattino; precipitazioni generalmente assenti; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature minime, tra cui diminuzioni in quota e sulla costa, aumenti sull’entroterra pianeggiante; temperature massime in calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 18 atteso cielo irregolarmente nuvoloso, con alcuni spazi di sereno; nelle prime e soprattutto nelle ultime ore, parziali riduzioni della visibilità anche per delle nebbie in pianura e nelle valli; per le temperature, in pianura moderati aumenti salvo locale stazionarietà delle minime, sulle zone montane contenute variazioni di carattere locale.

