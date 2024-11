Previsioni Meteo Veneto: variabilità all’orizzonte

MeteoWeb

“Fino a sabato la circolazione è anticiclonica, entro domenica sera è poi atteso il transito da nord-ovest di una saccatura con aria fredda, seguito da un flusso a scarsa curvatura dai quadranti occidentali; il periodo sul Veneto dunque inizia con ampi spazi di sereno e aumento delle nebbie sulle zone pianeggianti durante le ore più fredde, per poi finire con un po’ di variabilità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo perlopiù sereno; di sera, probabili alcune nebbie in qualche fondovalle e soprattutto sulla bassa pianura; rispetto a giovedì temperature diurne pressochè stazionarie a sud-ovest e per il resto in aumento, più sensibile in quota.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo generalmente sereno; nelle prime e soprattutto nelle ultime ore, alcune nebbie sulle zone pianeggianti specie a sud e localmente nelle valli.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevale un contenuto aumento, salvo stazionarietà o locali leggere controtendenze soprattutto riguardo alle minime sulla pianura centro-meridionale.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, da deboli a moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla pianura prevalenza fino al mattino dai quadranti settentrionali e poi da quelli occidentali, con intensità sulla costa a tratti debole e a tratti moderata, altrove generalmente debole.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 17 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con qualche temporaneo addensamento in più sulla pianura e spazi di sereno almeno inizialmente anche ampi, comunque generalmente più persistenti in montagna; varie nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più occasionali leggere piogge dal pomeriggio in pianura.

Temperature: Minime stazionarie o in leggero aumento su gran parte dell’entroterra pianeggiante e in diminuzione al più contenuta altrove, massime generalmente in calo.

Venti: In quota perlopiù dai quadranti nord-occidentali, da moderati a localmente tesi; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti nord-occidentali.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 18 cielo prevalentemente poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulla pianura a tratti e spazi di sereno almeno inizialmente anche ampi, comunque in genere più persistenti sulle zone montane; fino al mattino, varie nebbie in pianura e nelle valli; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature minime, tra cui diminuzioni in quota e aumenti a sud; temperature massime in calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 19 attesa leggera variabilità, con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi più significativi di sera; precipitazioni generalmente assenti; per le temperature minime, prevale un contenuto aumento; temperature massime in diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città del Veneto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.