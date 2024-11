Previsioni Meteo Veneto: modesta variabilità nei prossimi giorni

MeteoWeb

Fino a sabato la circolazione è anticiclonica sul Veneto, mentre domenica 17 novembre è atteso l’ingresso da nord-ovest di una saccatura con un parziale raffreddamento in quota, accompagnata da un flusso nordoccidentale; segue una modesta variabilità lunedì 18 e martedì 19, e un approfondimento di aria ulteriormente più fredda da nord-ovest nei giorni centrali della settimana, accompagnata da qualche possibile precipitazione. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 16

Cielo generalmente sereno con qualche nebbia residua sulla bassa pianura centro-occidentale; dopo il tramonto formazione di nebbie più diffuse che potranno interessare nella notte buona parte della pianura e localmente le valli prealpine.

Domenica 17

Cielo: Fino al mattino cielo sereno con presenza di foschie/nebbie diffuse in pianura e nelle valli prealpine; durante la giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con presenza di nebbie e nubi basse persistenti su molte zone della pianura, specie centromeridionale. Foschie/nebbie nuovamente in rinforzo dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in leggero aumento in pianura e in lieve diminuzione sui rilievi e sulla costa; massime in generale lieve calo.

Venti: In quota dai quadranti nord-occidentali, da moderati a localmente tesi; altrove deboli occidentali, poi deboli settentrionali dal pomeriggio.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 18

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso per nubi alte, e nuvolosità un po’ più compatta verso sera; nelle ore più fredde probabili foschie/nebbie in pianura, specie sulle zone occidentali, e nelle valli prealpine, localmente persistenti durante le ore diurne

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime con variazioni di carattere locale, massime in aumento in pianura e zone pedemontane e in calo sulle zone montane, specie sulle Dolomiti.

Venti: In prevalenza deboli da ovest o nordovest in pianura; in quota moderati da nordovest, fino a tesi in alta quota.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 19

Leggera variabilità, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella notte e fino al mattino; schiarite tra le ore centrali e il pomeriggio e poi nuovo ingresso di nuvolosità da ovest in serata. Presenza di foschie diffuse e locali nebbie nelle ore più fredde in pianura, specie sulle zone occidentali, localmente persistenti durante il giorno. Temperature in contenuto calo in montagna, minime in lieve aumento e massime in lieve calo in pianura.

Mercoledì 20

Cielo molto nuvoloso per transito di nuvolosità diffusa nella notte e fino alle ore centrali, specie sui rilievi, con schiarite dal pomeriggio. Fino alle ore centrali possibili precipitazioni di contenuta entità sui rilievi e zone pedemontane, e qualche locale debole pioggia in pianura; il limite di eventuali nevicate sarà fino a fondovalle sulle Dolomiti e poco sotto i 1000 m sulle Prealpi, localmente in ulteriore abbassamento a quote inferiori specie in Valbelluna. Temperature in ulteriore calo in montagna, minime in lieve calo e massime in ripresa in pianura.

