Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e fresco. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C, mentre l’umidità rimarrà attorno al 66%. Con il passare delle ore, la situazione meteo si stabilizzerà ulteriormente, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 15°C, e l’umidità si manterrà intorno al 44%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-sud est, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un clima simile, con temperature che si attesteranno tra i 14°C e i 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 60%, ma non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 68%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa 10°C, con una temperatura percepita di 9°C. I venti si manterranno leggeri, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 75%. La pressione atmosferica rimarrà costante, intorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori freschi ma gradevoli. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9° perc. +7.9° Assenti 7.5 NNO max 6.7 Maestrale 64 % 1024 hPa 5 nubi sparse +8.8° perc. +7.7° Assenti 7.8 NNO max 6.8 Maestrale 63 % 1023 hPa 8 nubi sparse +11.6° perc. +10.4° Assenti 5.7 NNO max 6.9 Maestrale 60 % 1023 hPa 11 nubi sparse +17° perc. +15.9° Assenti 4 SSE max 1.9 Scirocco 44 % 1021 hPa 14 nubi sparse +16° perc. +15.2° Assenti 4.4 SSE max 4 Scirocco 55 % 1021 hPa 17 nubi sparse +11° perc. +10.1° Assenti 4.6 NNO max 4 Maestrale 76 % 1023 hPa 20 cielo sereno +10° perc. +9° Assenti 6.3 NNO max 5.7 Maestrale 74 % 1024 hPa 23 cielo sereno +9.3° perc. +8.5° Assenti 6.3 NNO max 5.8 Maestrale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.