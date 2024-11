Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Verbania evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino al mattino. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di schiarite e una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un picco di circa 12°C, mentre nel corso della sera si prevede un ulteriore abbassamento termico, con valori che scenderanno sotto i 3°C.

Durante la notte, Verbania sarà avvolta da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 35%, ma le piogge saranno assenti. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si registreranno fino alle 08:00. La temperatura percepita sarà di circa 7°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 91%. A partire dalle 09:00, il cielo inizierà a schiarirsi, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature saliranno fino a 11°C entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che toccheranno un massimo di 12,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h, e la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente. Le condizioni di stabilità continueranno fino alla sera, quando il cielo si presenterà sereno e le temperature scenderanno progressivamente.

La sera porterà un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 2°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo una sensazione di freddo accentuata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che si avvicineranno ai 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista del fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +6.7° perc. +5.8° 0.19 mm 5.4 NNO max 5.7 Maestrale 89 % 1000 hPa 5 pioggia leggera +7.4° perc. +6° 0.5 mm 7.6 NNO max 10.9 Maestrale 91 % 997 hPa 8 nubi sparse +8.4° perc. +6.9° prob. 33 % 9.1 NNO max 14.5 Maestrale 82 % 997 hPa 11 nubi sparse +12.3° perc. +10.8° prob. 22 % 10.8 NNO max 19.3 Maestrale 47 % 997 hPa 14 nubi sparse +11° perc. +9.5° prob. 37 % 16.4 N max 29.6 Tramontana 49 % 998 hPa 17 nubi sparse +4.9° perc. +1.1° prob. 26 % 18.7 NNO max 34.3 Maestrale 58 % 1005 hPa 20 cielo sereno +2.4° perc. -1.5° Assenti 15.7 NNO max 25.3 Maestrale 53 % 1007 hPa 23 cielo sereno +1.3° perc. -2.3° Assenti 12.6 NNO max 19.9 Maestrale 52 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:47

