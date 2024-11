Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +11°C. La pioggia si intensificherà nelle prime ore del mattino, con precipitazioni che raggiungeranno un’intensità moderata. La mattina continuerà a essere segnata da piogge leggere, mentre nel pomeriggio il cielo rimarrà nuvoloso, senza significative variazioni climatiche. La sera porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse, ma le temperature rimarranno fresche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Vercelli avrà un cielo completamente coperto, con una temperatura di +11,2°C e un’umidità che si attesterà intorno all’83%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h da Ovest. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i +10°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno tra i +10,3°C e i +11,7°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 90%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, rendendo il cielo grigio e opaco.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non prevederanno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,8°C. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, attorno all’80%. Le condizioni di pioggia si attenueranno, ma non si escludono brevi rovesci. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco.

La sera porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +9,9°C. L’umidità rimarrà attorno all’83%, mentre il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Questo potrebbe consentire una leggera pausa dalle piogge, anche se il cielo rimarrà comunque nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Vercelli nei prossimi giorni non mostrano segni di un cambiamento significativo. Domenica e nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimangano simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. Si consiglia di tenere a mente le condizioni meteo e di prepararsi a eventuali piogge, soprattutto nelle ore più fresche della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° prob. 48 % 7.5 ONO max 12.7 Maestrale 88 % 1029 hPa 5 pioggia moderata +10.5° perc. +10° 1.43 mm 10.3 ONO max 17.2 Maestrale 93 % 1028 hPa 8 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° prob. 37 % 5.5 NO max 10.3 Maestrale 88 % 1028 hPa 11 cielo coperto +11.6° perc. +11° prob. 29 % 4.6 OSO max 6.2 Libeccio 82 % 1027 hPa 14 cielo coperto +12° perc. +11.3° Assenti 3.9 SO max 5.4 Libeccio 80 % 1026 hPa 17 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° Assenti 3.3 OSO max 3.4 Libeccio 81 % 1025 hPa 20 cielo coperto +10.7° perc. +10° Assenti 3.1 SO max 3.3 Libeccio 82 % 1025 hPa 23 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 1 SSO max 2 Libeccio 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 17:00

