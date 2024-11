Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature attorno ai +5,3°C. Il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a 3,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta al 17%. Nel pomeriggio, le temperature saliranno a +6,6°C e si registreranno le prime precipitazioni leggere. Martedì 26 Novembre, si prevede pioggia leggera con temperature intorno ai +6°C e umidità elevata al 91%. Mercoledì 27 Novembre, il cielo rimarrà coperto, ma si prevede un leggero miglioramento con temperature che raggiungeranno +10,4°C. Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà sereno al mattino, ma si coprirà nel corso della giornata.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai +5,3°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 3,5 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con un valore del 17%. L’umidità si attesterà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +6°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 4,0 km/h e 4,7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, oscillando tra il 9% e il 16%. L’umidità si manterrà attorno al 72-75%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1028 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sempre coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +6,6°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 1,5 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, specialmente verso le 17:00, quando si registreranno le prime precipitazioni della giornata, con una pioggia leggera che porterà circa 0,13 mm. L’umidità si attesterà attorno all’80%.

Infine, nella sera, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno stabili attorno ai +6°C. Le precipitazioni continueranno, con valori che raggiungeranno i 0,21 mm entro le 23:00. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che toccheranno il 90%. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 90%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1023 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, si prevede un inizio di giornata con pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai +6°C, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà di circa 4,5 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che toccheranno il 91%. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +8°C entro le 10:00. La velocità del vento varierà tra 2,7 km/h e 4,6 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 15%. L’umidità si manterrà attorno al 81-93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +9,4°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 2,5 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, e non si registreranno precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 77-89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +6,9°C. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà bassa. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 95%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai +7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 2,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 2,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che toccheranno il 6%. L’umidità si attesterà intorno al 94%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +9,1°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 2,2 km/h e 4,0 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, oscillando tra il 5% e il 10%. L’umidità si manterrà attorno al 81-94%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +10,4°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 2,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 76-87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,8°C. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà bassa. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno attorno ai +6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 2,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando a coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +7°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 1,5 km/h e 3,2 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 81-90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 1,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 78-81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +6,5°C. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà bassa. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un predominio di cieli coperti e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite si presenteranno solo a partire da Mercoledì. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.