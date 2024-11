Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Vercelli si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 5,5°C e i 10,9°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un incremento della copertura nuvolosa e temperature che si attesteranno intorno ai 10,2°C. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Vercelli registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 6,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 67%, con una leggera brezza da nord-nord est a 4,5 km/h. Proseguendo nelle ore notturne, le temperature subiranno un lieve abbassamento, arrivando a 6,3°C alle 02:00, con un cielo che diventerà completamente coperto.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto fino alle 09:00, quando si registrerà una temperatura di 7,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento si presenterà debole, con velocità che varieranno tra 2,5 km/h e 4 km/h. Alle 11:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 9,9°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà fino al 35%, con una leggera brezza da sud. Le temperature inizieranno a calare nel tardo pomeriggio, raggiungendo i 8,2°C alle 17:00.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 6,4°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 60%, con una leggera brezza da nord-nord ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo del tempo. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Vercelli

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.9 NNE max 3.9 Grecale 89 % 1014 hPa 5 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° Assenti 3.5 NNO max 3.6 Maestrale 90 % 1013 hPa 8 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.5 NNO max 4.2 Maestrale 85 % 1013 hPa 11 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.6 SSE max 1.2 Scirocco 72 % 1011 hPa 14 nubi sparse +10.9° perc. +9.8° Assenti 2.7 S max 2.4 Ostro 68 % 1008 hPa 17 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.4 S max 3.2 Ostro 82 % 1007 hPa 20 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° prob. 4 % 0.7 O max 1.9 Ponente 87 % 1006 hPa 23 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° prob. 4 % 2.8 NNO max 3.1 Maestrale 89 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:50

