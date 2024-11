Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature, sebbene fresche al mattino, subiranno un incremento significativo nel pomeriggio.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +6°C e una copertura nuvolosa del 85%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 4,4 km/h da Nord, con una probabilità di precipitazioni del 9%. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle 01:00, mantenendo una temperatura costante di +6°C. Le condizioni rimarranno simili fino alle 03:00, quando si passerà a nubi sparse e la temperatura scenderà leggermente a +5,4°C.

Con l’arrivo dell’alba, il cielo inizierà a schiarirsi. Alle 06:00, la temperatura sarà di +5,1°C con una copertura nuvolosa del 45%. Man mano che la mattinata avanza, il sole farà capolino, portando a un aumento delle temperature. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di +8,2°C e una copertura nuvolosa del 35%. Alle 12:00, il termometro raggiungerà i 12,5°C, con nubi sparse che lasceranno spazio a un cielo sereno.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 13,3°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,2 km/h alle 16:00, mentre l’umidità si attesterà intorno al 56%. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con temperature che scenderanno gradualmente, mantenendosi comunque sopra i 5°C.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 5°C alle 20:00, con una leggera brezza proveniente da Nord. La temperatura percepita potrà scendere fino a 2,1°C durante le ore notturne. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attestandosi intorno ai 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è importante tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani, ci si aspetta una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi variazioni con un possibile aumento della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.7° perc. +5.7° prob. 16 % 2.4 NNO max 2.9 Maestrale 86 % 999 hPa 5 nubi sparse +5.2° perc. +5.2° prob. 20 % 4 NO max 4.1 Maestrale 87 % 997 hPa 8 poche nuvole +6.6° perc. +6° prob. 8 % 4.9 OSO max 8 Libeccio 82 % 997 hPa 11 nubi sparse +11.2° perc. +10.1° prob. 3 % 7.1 NO max 9.4 Maestrale 63 % 997 hPa 14 cielo sereno +13.3° perc. +12.1° prob. 12 % 4.1 NO max 8.4 Maestrale 55 % 997 hPa 17 cielo sereno +8.5° perc. +5.7° prob. 8 % 18 NNE max 38.7 Grecale 48 % 1001 hPa 20 cielo sereno +5.9° perc. +3.4° Assenti 12 N max 26.2 Tramontana 48 % 1005 hPa 23 cielo sereno +4° perc. +1.6° Assenti 9.3 NO max 14.1 Maestrale 54 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:49

