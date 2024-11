Previsioni Meteo Viareggio: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 19 Novembre a Viareggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà tra i 4,6 km/h e i 17,3 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 0,4 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà significativi miglioramenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la copertura nuvolosa al 91%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. Il vento si farà sentire con intensità crescente, raggiungendo punte di 24,7 km/h. Le precipitazioni continueranno, sebbene con intensità ridotta.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno leggermente, passando a un cielo coperto. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 15,3°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 25,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 99%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si manterrà comunque intorno ai 26 km/h. La probabilità di pioggia scenderà ulteriormente, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viareggio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Viareggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.1° perc. +13.8° 0.29 mm 6.9 SSO max 14.7 Libeccio 86 % 1012 hPa 5 pioggia leggera +14.8° perc. +14.4° 0.3 mm 17.3 SO max 26.3 Libeccio 82 % 1012 hPa 8 pioggia leggera +15.2° perc. +14.7° 0.31 mm 17.2 SO max 23 Libeccio 77 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +15.3° perc. +14.9° 0.12 mm 24.6 OSO max 33.2 Libeccio 75 % 1011 hPa 14 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° prob. 60 % 25.5 OSO max 35.4 Libeccio 76 % 1009 hPa 17 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 34 % 26.1 SO max 36.2 Libeccio 77 % 1007 hPa 20 nubi sparse +15.4° perc. +15° prob. 8 % 26 SO max 31.9 Libeccio 76 % 1007 hPa 23 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 4 % 29.2 SO max 37 Libeccio 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:47

