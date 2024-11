Previsioni Meteo Viareggio: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 40%, con temperature intorno ai 10,3°C. La mattina, il cielo si presenterà coperto (99%) e la temperatura salirà a 11°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà alta (94%) e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 12,9°C. Martedì, si prevedono piogge leggere e una copertura nuvolosa del 99%, con temperature che raggiungeranno i 14°C. Mercoledì, il cielo rimarrà coperto, mentre Giovedì si assisterà a un miglioramento con nubi sparse e temperature tra 11°C e 13°C. L’umidità sarà sempre elevata.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 40%. La temperatura si attesterà intorno ai 10,3°C, con una temperatura percepita di 9,3°C. La velocità del vento sarà di 12,9 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1031 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che salirà fino al 99%. La temperatura aumenterà leggermente, raggiungendo i 11°C, con una temperatura percepita di 10°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 72%, e la pressione atmosferica scenderà a 1029 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 12,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 12,2°C. La velocità del vento varierà tra 7,6 km/h e 9,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 77%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si manterrà intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita di 12,2°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h, con raffiche fino a 10,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si attesterà intorno ai 13°C, con una temperatura percepita di 12,4°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa che salirà fino al 99%. La temperatura aumenterà leggermente, raggiungendo i 14°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento varierà tra 6,5 km/h e 11,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 89%, e la pressione atmosferica scenderà a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,1°C. La velocità del vento varierà tra 4,4 km/h e 10,5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 92%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. La temperatura si manterrà intorno ai 13,3°C, con una temperatura percepita di 13,1°C. La velocità del vento sarà di 8 km/h, con raffiche fino a 9,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Le precipitazioni saranno contenute.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,4°C, con una temperatura percepita di 13,2°C. La velocità del vento sarà di 7,6 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,8°C, con una temperatura percepita di 13,5°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’84%, e la pressione atmosferica scenderà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa al 81%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,2°C. La velocità del vento varierà tra 3,1 km/h e 4,5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 83%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura si manterrà intorno ai 12,9°C, con una temperatura percepita di 12,5°C. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h, con raffiche fino a 3,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,8°C, con una temperatura percepita di 11,4°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nubi sparse con una copertura nuvolosa del 59%. La temperatura aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,4°C, con una temperatura percepita di 11,8°C. La velocità del vento varierà tra 2,4 km/h e 5,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 13,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 12,8°C. La velocità del vento varierà tra 1,5 km/h e 5,1 km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura si manterrà intorno ai 12,4°C, con una temperatura percepita di 12°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h, con raffiche fino a 3,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente coperto con temperature che si manterranno tra i 10°C e i 14°C. Si prevedono piogge leggere per Martedì, mentre nei giorni successivi il tempo dovrebbe migliorare, con un aumento della presenza di nubi sparse. L’umidità rimarrà alta, e le condizioni di vento saranno generalmente moderate.

