Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Mercoledì 13 Novembre a Vicenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata con un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 7,1°C nelle prime ore del mattino fino a un massimo di 12,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 48% e il 66%.

Durante la notte, Vicenza godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà attorno al 55%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 12,1°C intorno a mezzogiorno. La leggera brezza proveniente da sud contribuirà a rendere l’aria piacevole, mentre l’umidità inizierà a diminuire, scendendo sotto il 50%. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con un’ottima visibilità e assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse inizieranno a comparire, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 59% entro le ore serali. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera si farà più umida.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 8,9°C, e l’umidità si attesterà attorno al 66%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo una leggera brezza. Non si registreranno precipitazioni, ma l’atmosfera potrà risultare più fredda e umida rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori freschi. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.2 NO max 2.6 Maestrale 55 % 1025 hPa 3 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.8 NO max 1.8 Maestrale 57 % 1024 hPa 6 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 1.5 NNE max 2.1 Grecale 61 % 1024 hPa 9 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.1 SSE max 1.3 Scirocco 53 % 1025 hPa 12 cielo sereno +12.1° perc. +10.6° Assenti 2.4 S max 1.7 Ostro 47 % 1024 hPa 15 nubi sparse +11.2° perc. +9.9° Assenti 3.6 SE max 3.7 Scirocco 55 % 1022 hPa 18 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.6 NNE max 4.8 Grecale 64 % 1022 hPa 21 cielo coperto +9° perc. +8.5° Assenti 5.3 NNE max 7 Grecale 64 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:42

