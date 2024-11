Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 16,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che si aggirerà attorno al 100% fino al pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso la sera.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura di 12,4°C e un’umidità del 79%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Nord Est, con velocità che non supereranno i 2,6 km/h. Questa situazione si manterrà fino alle prime ore del mattino, quando le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 11°C.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 11,3°C a 16°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 60% e il 80%. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere una sensazione di freschezza, ma senza particolari raffiche.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 16,8°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 14°C verso le 17:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 98% al 85%, con l’arrivo di nubi sparse. Anche in questo frangente, i venti si manterranno leggeri, rendendo la giornata complessivamente tranquilla.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo una leggera apertura verso il cielo notturno. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un’umidità che rimarrà attorno al 75%. I venti continueranno a essere deboli, contribuendo a una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vicenza indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono precipitazioni significative, e la tendenza sarà verso un graduale miglioramento della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e delle giornate tranquille troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12° perc. +11.3° Assenti 2.6 N max 2.4 Tramontana 80 % 1027 hPa 5 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 1.6 NNE max 1.7 Grecale 80 % 1027 hPa 8 cielo coperto +13° perc. +12.3° Assenti 1.4 NNE max 1.9 Grecale 73 % 1029 hPa 11 cielo coperto +16° perc. +15.2° Assenti 2.3 SE max 1 Scirocco 60 % 1029 hPa 14 cielo coperto +16.6° perc. +15.8° Assenti 3.2 ESE max 2.3 Scirocco 57 % 1028 hPa 17 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 2.1 ENE max 2.6 Grecale 69 % 1029 hPa 20 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 2.7 N max 2.7 Tramontana 75 % 1030 hPa 23 poche nuvole +12.1° perc. +11.5° Assenti 2.7 N max 2.6 Tramontana 79 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:50

