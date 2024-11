Previsioni Meteo Vimercate: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 20 Novembre a Vimercate si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,4°C e un’umidità del 71%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse nella mattina e un incremento delle temperature.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con temperature comprese tra i 7°C e i 12,3°C, mentre il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 5,8 km/h e i 11,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità tenderà a diminuire, raggiungendo valori intorno al 49% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 14,5°C, con un cielo ancora parzialmente nuvoloso. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a condizioni più favorevoli per attività all’aperto. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 35,8 km/h, rendendo l’aria più fresca e vivace. L’umidità si stabilizzerà attorno al 30%, contribuendo a un clima più secco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 5,9°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori intorno ai 10,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 32%, garantendo un clima fresco e piacevole per le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero avvicinarsi ai 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista del fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Vimercate

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 5 % 3.1 NO max 5 Maestrale 70 % 999 hPa 5 cielo coperto +7.5° perc. +6.6° prob. 11 % 6 ONO max 10.2 Maestrale 72 % 996 hPa 8 nubi sparse +8.1° perc. +7.2° prob. 3 % 6.6 ONO max 14 Maestrale 70 % 997 hPa 11 nubi sparse +12.3° perc. +10.8° Assenti 11.3 ONO max 24.9 Maestrale 49 % 995 hPa 14 nubi sparse +13.9° perc. +12.1° Assenti 14.4 NO max 28.5 Maestrale 28 % 995 hPa 17 nubi sparse +8.9° perc. +5.9° Assenti 20.4 NNO max 38.4 Maestrale 33 % 1000 hPa 20 cielo sereno +6.4° perc. +4.1° Assenti 11.4 NNO max 26.1 Maestrale 32 % 1004 hPa 23 nubi sparse +4.9° perc. +2.5° Assenti 10.2 N max 18.9 Tramontana 31 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:45

