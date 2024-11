Primo caso di vaiolo delle scimmie negli Stati Uniti: il viaggiatore proveniva dall’Africa

MeteoWeb

I funzionari sanitari hanno confermato il primo caso di vaiolo delle scimmie negli Stati Uniti. Questa malattia rara, osservata per la prima volta nel Congo orientale, è stata diagnosticata in un viaggiatore che aveva recentemente soggiornato in Africa orientale. Al suo rientro, la persona è stata trattata in California, come riportato dal Dipartimento di Sanità Pubblica della California.

“Il vaiolo delle scimmie, o mpox, è una malattia rara causata dall’infezione di un virus della stessa famiglia di quello che causa il vaiolo“, ha dichiarato il Dipartimento. “Il rischio per la popolazione è basso e i sintomi del paziente stanno migliorando.”

Il vaiolo delle scimmie, pur essendo endemico in alcune regioni dell’Africa, è trasmesso principalmente dal morso di roditori o piccoli animali. La conferma di questo caso negli Stati Uniti non cambia il panorama sanitario, ma richiama l’attenzione sulla necessità di monitorare attentamente i viaggiatori provenienti da aree endemiche.

Le autorità locali hanno rassicurato la popolazione, sottolineando che “il rischio per la popolazione è basso“, grazie alle misure sanitarie già in atto.

