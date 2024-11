Primo caso pediatrico di influenza aviaria H5N1 negli USA: contagiato un bambino in California 

MeteoWeb

Primo caso pediatrico di influenza aviaria H5 negli Stati Uniti. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno confermato un’infezione umana da virus A H5N1 in un bambino in California. “In linea con i casi umani precedentemente identificati negli Usa – evidenziano dall’agenzia federale in una nota – il bambino risulta aver manifestato sintomi lievi e ha ricevuto antivirali antinfluenzali. Sono stati rilevati bassi livelli di materiale virale nel campione iniziale raccolto e i test di follow-up effettuati diversi giorni dopo sono risultati negativi per l’influenza aviaria H5 ma positivi per altri virus respiratori comuni. Il bambino si sta riprendendo dalla malattia”. Ed è in corso un’indagine del Dipartimento di salute pubblica della California (Cdph) sulla possibile fonte di esposizione del bambino all’H5N1.

Nell’ambito di queste attività d’indagine, tutti i componenti della famiglia del bambino hanno riferito di aver avuto sintomi e sono stati raccolti campioni anche da loro, informano i Cdc. Tutti i risultati dei familiari però sono negativi per l’influenza aviaria H5, alcuni sono invece risultati positivi per gli stessi virus respiratori comuni rilevati successivamente nel bambino. Il tracciamento dei contatti continua, ma al momento non ci sono prove di diffusione da persona a persona dell’influenza aviaria H5N1 da questo bambino ad altri soggetti. “Ad oggi, non è stata identificata alcuna diffusione da persona a persona associata a nessuno dei casi di influenza aviaria H5N1 segnalati negli Stati Uniti”, precisano i Cdc.

Il secondo caso statunitense

Questo caso è stato rilevato tramite test per l’influenza e segnalato al dipartimento californiano tramite il sistema di sorveglianza nazionale dell’influenza. E’ il secondo caso statunitense identificato così. I Cdc continuano a monitorare i dati, in particolare negli Stati Uniti colpiti da epidemie negli animali, tra cui la California, dove sono state rilevate epidemie diffuse di influenza aviaria H5N1 negli uccelli selvatici e nel pollame domestico dal 2022 e nelle mandrie da latte dall’agosto 2024 in quello Stato. Infezioni umane limitate e sporadiche con il virus dell’influenza aviaria H5N1, in cui non è stata identificata l’esposizione degli animali, sono molto rare ma si sono verificate, principalmente in paesi diversi dagli Stati Uniti, precisano ancora gli esperti. “Questi casi sottolineano l’importanza della sorveglianza e delle indagini in corso a livello locale, statale e federale”, aggiungono.

Includendo questo caso più recente, nel 2024 sono stati segnalati negli Stati Uniti 55 casi umani di influenza aviaria H5, di cui 29 in California. La valutazione del rischio dei Cdc per il pubblico in generale rimane “bassa. Tuttavia, le persone esposte ad animali infetti o potenzialmente infetti, come uccelli, bovini da latte o altri animali (compreso il bestiame), o ad ambienti contaminati da uccelli infetti o altri animali, sono a più alto rischio di infezione”. I Cdc, si legge infine nella nota, “raccomandano di evitare l’esposizione non protetta ad animali malati o morti, tra cui uccelli selvatici, pollame, altri uccelli domestici e altri animali selvatici o domestici (comprese le mucche)”.

