Putin avverte: “Il riscaldamento globale avrà gravi conseguenze per la Russia”

Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un allerta riguardo alle conseguenze del riscaldamento globale per la Russia, sottolineando che il fenomeno sta avanzando con una velocità maggiore rispetto ad altre parti del mondo. Durante un intervento al Valdai International Discussion Club, Putin ha dichiarato: “Noi in Russia conosciamo in prima persona il riscaldamento globale, perché qui sta accadendo più velocemente che in altre regioni del mondo“.

Secondo il presidente, questa situazione rappresenta una questione di grande serietà per il paese: “Questa è una questione molto seria per noi, ha gravi conseguenze“.

Putin ha evidenziato che nell’Artico i cambiamenti climatici stanno avvenendo ancora più rapidamente, con tassi che raggiungono i “0,7 e più“. “Ciò ha conseguenze molto gravi“, ha aggiunto, richiamando l’attenzione sulla necessità di considerare i diritti dei Paesi in via di sviluppo al consumo di energia per il loro sviluppo, affermando che hanno il diritto di dire: “ora tocca a noi“.

