Notizia terribile al Real Madrid: calciatore costretto al ritiro a causa di un batterio devastante | FOTO

Marc Cucalon, il giovane centrocampista che a soli 19 anni ha deciso di appendere le scarpe al chiodo, ci lascia con un addio al calcio che ha commosso tutto il mondo del pallone. Un talento precoce, costretto al ritiro a causa di una grave infezione batterica al ginocchio distrutto che ha compromesso il recupero dopo un’operazione al legamento crociato. La sua carriera è stata segnata da un episodio fatale avvenuto in un match a Glasgow il 6 settembre 2022, dove, in seguito a un contrasto, ha subito un infortunio che si è rivelato devastante. Marc, che era capitano della squadra giovanile guidata da Álvaro Arbeloa, aveva dimostrato qualità che lo avevano portato ad essere paragonato a campioni come Xabi Alonso.

Con una visione di gioco impeccabile e un tocco di palla straordinario, era destinato a grandi traguardi, guidando il centrocampo e ispirando compagni come Nico Paz. Ma dopo 796 giorni di tentativi di riabilitazione e di speranze, ha deciso di scrivere le sue ultime parole da calciatore. Il giovane talento spagnolo ha annunciato l’addio al calcio attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Immediatamente, i messaggi di affetto e di ammirazione sono arrivati ​​da compagni e allenatori. Arbeloa, il suo allenatore e mentore, ha condiviso un messaggio toccante: “mi costa non pensare al grande giocatore che saresti potuto diventare… ma bisogna guardare avanti”. Parole che testimoniano il legame speciale che Arbeloa aveva sviluppato con il suo calciatore.

Il messaggio di Marc Cucalon

“Non sapevo come iniziare questa lettera. Quindi lo farò ringraziando tutti. Di cuore. Per tutto il sostegno che mi avete dato in tutto questo tempo. Sono arrivato al Real Madrid nell’estate del 2016 da bambino con lo zaino carico di sogni e sono stato molto, molto felice. E la verità è che la mia vita è cambiata completamente quel 6 settembre 2022, quando mi sono ferito gravemente in una partita.

Dopo varie complicazioni, questo infortunio mi ha costretto a prendere la dura decisione di dire addio al calcio, almeno nel modo in cui l’avevo sempre sognato. Negli ultimi due anni ho lottato fisicamente e mentalmente con tutte le mie forze e ho provato tutto il possibile per godermi nuovamente questo sport, ma non è stato possibile recuperare.

Dopo tutto, penso di essere stato un vero privilegiato per aver fatto parte del miglior club del mondo e aver vissuto un sogno. Ho imparato e maturato come persona e come giocatore. Mi porto via per il resto della mia vita i valori e ovviamente il calcio mi ha insegnato in ogni trionfo e in ogni sconfitta: bisogna sempre superare e continuare a lottare per superare gli ostacoli. Queste lezioni faranno parte della mia vita per sempre. È ora di guardare indietro ed essere grato a tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso.

Grazie infinite alla mia famiglia. Grazie ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto in ogni decisione e in ogni pietra lungo il cammino. È vero che lasciare casa per realizzare il mio sogno è stato difficile. Ma vedere le loro felici quando mi vedevano godere sul campo è diventato il mio più grande orgoglio. Grazie anche ai miei amici, quelli che non mi hanno mai deluso”, è il messaggio commovente sui social.

