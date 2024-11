Paura nella regione di Piva, cacciatore attaccato da un orso: l’uomo ferito gravemente

MeteoWeb

In Montenegro un orso ha attaccato oggi e ferito gravemente un cacciatore nella regione di Piva, nel nordovest del Paese balcanico. Nel darne notizia, i media regionali riferiscono che in soccorso del cacciatore, un uomo di 45 anni, è giunta immediatamente una ambulanza che lo ha condotto al punto di atterraggio di un elicottero, per il suo trasporto in un ospedale della capitale Podgorica.

