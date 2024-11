Dalla Germania: a rischio i progetti dei parchi eolici dopo la vittoria di Trump

MeteoWeb

Il più grande produttore di energia elettrica della Germania, Rwe, teme che la vittoria di Donald Trump possa mettere a serio rischio i progetti per la costruzione di nuovi parchi eolici negli Stati Uniti. “Dopo il risultato elettorale negli Usa i rischi per i progetti eolici offshore sono aumentati. Cio’ vale anche per il progetto eolico della Rwe al largo della costa orientale degli Stati Uniti, che potrebbe essere rinviato a causa delle approvazioni in sospeso”, ha dichiarato in una nota Rwe La società tedesca ha però aggiunto che ”in considerazione della domanda globale di elettricità verde, continueremo ad espandere il nostro portafoglio verde con investimenti miliardari negli Stati Uniti, promuovendo così anche la transizione energetica in questo. Paese”.

