Ritirato film Star Wars dal 2026, Disney lo sostituisce con “L’era glaciale”

MeteoWeb

Disney ha rimosso dal suo calendario l’uscita di un film di Star Wars previsto per dicembre 2026, sostituendolo con “L’era glaciale 6”: lo riporta Variety. Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici sul progetto, era stato precedentemente annunciato che Sharmeen Obaid-Chinoy avrebbe diretto un film ambientato nell’universo di Star Wars, focalizzandosi sul personaggio di Rey, ambientato dopo gli eventi di “Star Wars: The Rise of Skywalker” del 2019.

Nel frattempo, Lucasfilm sta sviluppando altri progetti legati a Star Wars, con registi come James Mangold, Taika Waititi e Donald Glover coinvolti. Inoltre, Simon Kinberg, noto per aver prodotto “Deadpool”, “Wolverine” e “Logan”, ha recentemente siglato un accordo con Lucasfilm per scrivere e produrre una nuova trilogia nell’universo di Star Wars. Per quanto riguarda i futuri film, Disney ha programmato l’uscita di “The Mandalorian & Grogu”, diretto da Jon Favreau, per il 22 maggio 2026, e un altro film senza titolo per il 17 dicembre 2027.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.