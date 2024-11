Rovesci e graupel nella notte sulla costa riminese | FOTO

MeteoWeb

Nella serata di ieri si sono verificati rovesci sulla costa riminese, coinvolgendo le località di Rimini, Riccione, Torre Pedrera, Viserbella e Viserba, come riporta Emilia-Romagna Meteo. Oltre alla pioggia, i residenti (foto nella gallery di Chiara Paolini, Manuela Crescentini, Esmeralda Scotto, Liliana di Raffaele e Giovanni Tommaso Garattoni) hanno segnalato la presenza di graupel, un fenomeno meteorologico particolare. Il graupel si forma quando i fiocchi di neve attraversano strati d’aria umidi e freddi, ricoprendosi di sottili strati di ghiaccio. Il risultato sono piccoli granuli bianchi e friabili, simili alla grandine ma più leggeri. Questi fenomeni si verificano spesso con aria instabile e temperature vicine allo zero.

